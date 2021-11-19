З борту МКС зняли видовищне відео нічної Європи

Астронавт Тома Песке опублікував видовищне відео нічної Європи, зняте з борту Міжнародної космічної станції, повідомляє Корреспондент.

Астронавт Європейської космічної агенції Тома Песке опублікував зняте ним відео нічної Європи з космосу. Відео розміщене на сторінці астронавта у Twitter.

Астронавт Тома Песке повернувся із космосу на Землю 9 листопада. На борту МКС він провів майже 200 днів, за які зробив понад 240 тисяч знімків.

"Я зробив більше 245 000 фото! Я продовжуватиму ділитися ними час від часу, щоб не забути занадто швидко чари краєвидів з МКС, як у цей час виглядає Європа з космосу" , - написав астронавт.

На 30 секунді на кадрах відео з'являється Україна. Вона яскраво освітлена, а Київ із космосу виглядає яскравішим за всі міста України.