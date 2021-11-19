Чоловіча термобілизна: як вибрати і з чим носити

Є думка, що термобілизна призначена лише для зимових видів спорту, фізичної активності, виконання військових та навчальних завдань. Однак, такі комплекти підходять і для повсякденного використання, повідомляє Menslife.

Щоб такий одяг виконував свої функції, важливо дотримуватись правил трьох шарів – комбінувати речі таким чином, щоб вони були взаємопов'язані.

Термобілизна - базовий шар, що відводить вологу і залишає тіло сухим. У такий спосіб можна контролювати теплообмін. Одяг із флісу або міксу синтетичних та натуральних матеріалів – збереження тепла та передача вологи третьому шару. Речі з мембранних матеріалів – зовнішній шар, що захищає від несприятливих погодних умов.

Якщо один із шарів не виконує завдання, знизиться ефективність іншого одягу з перерахованих вище категорій.

Як правило, у тканини термобілизни пориста структура. Нижні осередки, які контактують із тілом, відводять вологу, а верхні – розподіляють її на поверхні та сприяють випаровуванню. Комплекти бувають одношаровими та двошаровими, флісовими та стрейчевими. Одяг включає лосини і кофту з довгими рукавами, є цілісні фасони. Також комплектація може включати шкарпетки.

Види термобілизни

Для екстремального холоду

Ефективний захист від замерзання навіть у сильний мороз. Комплекти використовуються для дайвінгу в холодну пору року, проведення пошуково-рятувальних робіт. Також це підходящий вибір для альпінізму та полювання у суворих погодних умовах.

Костюм відштовхує вологу, повністю закриває тулуб, захищає кісточки та зап'ястя. Крій цільний. Застосовується при температурі до – 45°С. За рахунок стрейчу забезпечується комфорт під час носіння.

Не рекомендується експлуатація при температурі вище 10°С. За рахунок щільних тканин додасться вага.

Для екстремальних видів спорту та активного фізичного навантаження

Підходить на катання на лижах, сноуборді та інших видів фізичної активності взимку. Такі комплекти легші за вагою, порівняно з термоодягом для екстремального холоду. Матеріали виготовлення приємні на дотик. Підходить для помірних та низьких температур в діапазоні 0 – 10⁰С.

Не рекомендується використовувати, якщо стовпчик термометра опустився нижче – 12⁰С. Комплект включає лосини і кофту. Човники та зап'ястя більшості моделей не захищені так як у вищеописаної моделі.

Термоодяг із синтетичних матеріалів

Бюджетні комплекти термобілизни Вони підходять для зимового проведення часу на відкритому повітрі. Такі речі часто мають діти під час ігор у дворі.

Комплекти коштують недорого, ефективно відштовхують вологу. Рекомендується експлуатація за температури від 0 до – 20°С.

Не рекомендується використовувати для тривалого захисту від холоду, а також за умов низьких температур – більше – 12°С.

Бавовняна термобілизна

Комплект виготовляється з натуральної бавовни. Складається з лосин та кофти. Тканина приємна для тіла, легка та дихаюча. Рекомендований температурний діапазон для експлуатації від 0 до – 20⁰С.

Для тривалого носіння на морозі не підходить. Захист від холоду мінімальний. Крім того, бавовна вбирає вологу, через що організм швидко втрачає тепло та охолоджується.

Вибирайте чоловічу термобілизну від виробників, які позитивно зарекомендували себе серед споживачів. Обов'язково враховуйте погодні умови, ступінь фізичної активності та тривалість перебування на холоді. Серед різноманітності комплектів можна вибрати оптимально відповідний варіант.