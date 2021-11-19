Найдоступніші нові автомобiлi на ринку України

Дефіцит деяких моделей нових авто провокує зростання цін на ринку старих автомобілів. При цьому ще залишилося чимало нових моделей, які нерідко коштують дешевше б/у. Сайт з'ясував, які це авто, з якими характеристиками та яка їхня стартова ціна, повідомляє Autoconsulting.

Треба сказати, що серед найдоступніших на українському ринку нових автомобілів є не тільки хетчбеки та седани, а й кросовери. Крім того, тут не лише китайські марки. Навпаки - китайці в меншості, оскільки ціни на автомобілі з Піднебесної вже зрівнялися, а нерідко навіть вище, ніж у європейських автовиробників. І китайські моделі потрапили до рейтингу найбюджетніших автомобілів, здебільшого завдяки акційним пропозиціям. А за титул найдоступніших на українському ринку сьогодні борються узбецькі, російські та французькі автовиробники.

Найнапруженіша боротьба йде, як це не дивно, між російськими та узбецькими моделями.

Російський седан Lada Granta у бюджетній версії очолює список найдоступніших авто в Україні. Потрапляє до нас він не в готовому вигляді, а як машкомплект, на який потім встановлюють колеса та інші елементи і головне приклеюють шильдик «Зроблено в Україні». Ця фінальна операція дозволяє обійти заборону на імпорт готових автомобілів з РФ, а відповідальні чиновники вдають, що вірять у реальне виробництво. Невисока ціна частково пояснюється тим, що це далеко не найсучасніша ВАЗівська модель. Свого часу вона стала перехідною, від класичних "Жигулів", "вісімок" та "дев'яток" до нового модельного ряду російського автовиробника. Ціни - від 235 400 грн за автомобіль з 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю 87 к.с. та 5МКПП.

Цей узбецький бренд доживає останніх днів. Весь модельний ряд Ravon став тепер Chevrolet. Тому, “Равони” трохи дешевші за “Шеві”. І вони – закінчуються. Ціни на Ravon R2 стартують від 264 100 грн. за кредитною програмою "Ravon Кредо". Мотор – бензиновий, об'ємом 1,25 л потужністю 86 л.с. АКПП 4-ст. На сьогоднішній день, це найдоступніший автомобіль із АКПП.

Ravon Nexia R3 - це, власне, узбецький Chevrolet Aveo. Ціни стартують від 267 000 грн з 1,5-літровим бензиновим мотором потужністю 106 к.с. та 5МКПП.

Ще одна узбецька модель - Ravon R4 . Її дні під цим брендом також вважаються. Ціни стартують - від 271 000 грн з 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 106 к.с. та 5МКПП.

Хетчбек Renault Sandero – сьогодні найдоступніша модель від відомої французької марки. На автомобіль з 1-літровим бензиновим двигуном потужністю 73 к.с. та 5МКПП ціни стартують – від 279 400 грн за програмою “Рено Бонус”.

Компактний китайський кросовер Chery Tiggo 2 – перший, але не єдиний SUV у рейтингу найдоступніших. Ціни стартують від 288 959 грн (акційна ціна) за автомобіль з 1,5-літровим бензиновим мотором потужністю 106 к.с. та 5МКПП. Привід – передній.

Renault Logan, що давно і добре зарекомендував себе у нас в країні, - традиційно вже багато років у рейтингу найдоступніших. Що лише сприяє його популярності. Ціни на нього – від 291 600 грн за програмою “Рено Бонус”. Двигун бензиновий 1-літровий потужністю 73 к.с., 5МКПП.

Відносно новий російський кросовер-хетчбек Lada X-Ray має досить низьку стартову ціну – від 295 200 грн. Двигун бензиновий об'ємом 1,6 л потужністю 106 к.с. з 5МКПП.

Chevrolet Spark виробляють в Узбекистані, та це фактично, той же Ravon R2, але оновлений та трохи дорожче. Хоча і з аналогічними технічними характеристиками. Мотор – бензиновий, об'ємом 1,25 л потужністю 85 к.с., 4АКПП. Ціна – від 296 900 грн.

Російський седан Lada Vesta також відносно нова модель. Ціна - від 304 775 грн за автомобіль з бензиновим 1,6-літровим мотором потужністю 106 к.с. та 5МКПП.

Chevrolet Nexia – це, фактично, оновлений Ravon R3 Nexia та Chevrolet Aveo з аналогічними технічними характеристиками. Ціни стартують з 314 600 грн за автомобіль з 1,5-літровим бензиновим мотором потужністю 106 к.с. та 5МКПП.

Універсал Lada Largus – це старий Renault Logan MCV російського виробництва. Ціна - від 317 740 грн з бензиновим мотором об'ємом 1,6 л потужністю 87 к.с. та 5МКПП.

Chevrolet Cobalt - це фактично оновлений Ravon R4 з аналогічними технічними характеристиками. Ціни стартують з 318 200 грн за автомобіль з 1,5-літровим бензиновим мотором потужністю 106 к.с. та 5МКПП.

У китайського кросовера JAC JS2 з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 105 к.с. та 5МКПП, ціна трохи менша, ніж у французького кросовера - від 328 600 грн (акційна ціна). Хоча, і в одному, і в іншому – лише передній привід.

Французький кросовер Renault Sandero Stepway, що добре зарекомендував себе, можна придбати за ціною від 342 000 грн за програмою “Рено Бонус”. За ці гроші ви отримаєте автомобіль із бензиновим 0,9-літровим мотором потужністю 90 к.с. та 5МКПП.

Єдиний у даній ціновій категорії позашляховик Lada Niva Travel . Ціна - від 371 935 грн за автомобіль з 1,7-літровим бензиновим мотором потужністю 80 к.с. та 5МКПП. Але зате - з повним приводом та ореолом із розповідей минулого століття про легендарну прохідність.

Серед найдоступніших в Україні моделей на сьогоднішній день і два седани Групи Stellantis з аналогічними технічними характеристиками. Моделі – не нові, але перевірені та з гарною репутацією.

Peugeot 301 . Ціна - від 386 100 грн за автомобіль з бензиновим мотором об'ємом 1,2 л потужністю 82 к.с. та 5МКПП.

Citroen C-Elysee . Ціна - від 388 500 грн з 1,2-літровим бензиновим мотором потужністю 82 к.с. та 5МКПП.

Завдяки спеціальній пропозиції, до рейтингу найдоступніших потрапив ще один китайський кросовер FAW Х40 . Ціни на нього стартують від 389 900 грн (акційна ціна) за автомобіль з бензиновим 1,6-літровим мотором потужністю 109 к.с. та 5МКПП.

Як бачимо, пропозицій чимало. Це, звісно, не преміум-клас. Зате, на відміну від б/у, - це нові автомобілі з гарантією. Які, до того ж, можна придбати у кредит.