У Польщі змінять правила легалізації мігрантів

Для трудових мігрантів у Польщі полегшують процедуру надання виду на тимчасове перебування в країні (до трьох років). Також до двох років розширюють можливість роботи іноземця на сезонних роботах, повідомляє Сьогодні.

Відповідне рішення ухвалив сейм Польщі.

Можливість роботи іноземця в Польщі до 24 місяців може бути на підставі дозволу на сезонну роботу та заяви роботодавця про намір взяти на роботу іноземця. Для тих, хто має намір працювати у стратегічно важливих галузях економіки Польщі, хочуть прискорити процес надання картки тимчасового перебування, пише tvn24.

Після того, як рішення ухвалив сейм Польщі, тепер цей документ має ухвалити Сенат країни.

Кому найчастіше пропонують роботу у Польщі

робітникам (14%);

спеціалістам зі сфери ІТ (13% усіх актуальних вакансій регіону);

кандидатам із сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).

спеціалістам зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам із сфери "Продажі" (7%).

Найменше вакансій (менше 0.1%) відкрито у категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" та "Безпека".

За даними одного з кадрових порталів, найвищий оклад, який пропонують роботодавці із Польщі , – в українських ІТ-фахівців.