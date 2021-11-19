AstraZeneca випробувала препарат проти COVID-19 на основі антитіл

Фармацевтичний гігант AstraZeneca оголосив, що клінічні випробування препарату проти COVID-19 на основі антитіл показали високу ефективність, повідомляє Новое время.

AstraZeneca AZD7442, створений на основі комбінації двох антитіл, проходить заключну стадію клінічних випробувань для оцінки його безпеки та ефективності.

Англо-шведська лабораторія йде за американськими фірмами Merck та Pfizer, які в жовтні і на початку листопада оголосили, відповідно, про розробку ліків, які можуть запобігти важким формам захворювання і які можна приймати за перших ознак коронавірусу.

У заяві AstraZeneca йдеться про те, що шестимісячне випробування "продемонструвало високу ефективність одноразової внутрішньом'язової (IM) дози комбінації антитіл тривалої дії (LAAB)". Одна доза зменшує ризик розвитку симптоматичного COVID-19 в порівнянні з плацебо на 83%.

Понад 75 відсотків учасників випробувань мали супутні захворювання, які наражали їх на високий ризик важкої форми COVID-19, якщо вони заразилися, але серйозних випадків зареєстровано не було.

Інше випробування для перевірки його ефективності в лікуванні тих, хто вже страждає на "легкі або помірні" симптоми COVID-19, показало, що одна доза 600 мг внутрішньом'язово знижує ризик розвитку тяжкого захворювання або смерті на 88 відсотків.

"Ці переконливі результати вселяють у мене впевненість у тому, що ця комбінація антитіл тривалої дії може надати моїм вразливим пацієнтам довготривалий захист, якого вони терміново потребують, щоб нарешті повернутися до свого повсякденного життя" , — сказав Х’ю Монтгомері, професор інтенсивної терапії в Університетському коледжі Лондона.

"Важливо зазначити, що шестимісячний захист зберігався, попри сплеск розповсюдження варіанту Дельта серед цих учасників, які можуть належно не реагувати на вакцинацію" , — додав вчений.

AstraZeneca повідомила, що повні результати обох випробувань будуть представлені для публікації в медичному журналі, що рецензується.