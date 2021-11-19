Поки що немає необхідності вводити НП на кордоні України – Монастирський
Необхідності вводити в прикордонних областях України надзвичайний стан через ризики міграційної кризи на сьогоднішній день немає. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Оцінка всього комплексу ризиків та загроз міграційної кризи спонукає до висновку: у разі потреби Верховній Раді потрібно бути готовою розглянути питання про запровадження надзвичайного стану положення у прикордонних областях або у прикордонних районах відповідних прикордонних областей. Зараз поки що такої необхідності немає", – сказав він. на "Годині питань до уряду" у парламенті в п'ятницю.
Міністр також розповів про підготовку до захисту кордонів, пише "Кореспондент". Наразі визначено 10 потенційних ділянок, протяжністю близько 270 км.
"З метою належного реагування на міграційну кризу проведено засідання РНБО. Залучено до чергування авіація МВС – це до 15 вертольотів, два літаки, 44 БПЛА. Проведено командно-штабні навчання", – повідомив Монастриський.
Крім того, за два тижні заплановано польові навчання на кордоні.
"До охорони держкордону ми будемо задіяти тактику ешелонного прикриття: перший склад ешелону буде без зброї, тільки із захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для другого ешелону передбачено використання спеціальних засобів та зброї", – повідомив він.
При цьому, голова МВС заявив, що в разі загрози життю та здоров'ю прикордонників, будуть застосовуватися всі належні та передбачені законом засоби захисту, у тому числі й вогнепальна зброя. Таке право Рада надала їм напередодні.