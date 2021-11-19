Поки що немає необхідності вводити НП на кордоні України – Монастирський

Необхідності вводити в прикордонних областях України надзвичайний стан через ризики міграційної кризи на сьогоднішній день немає. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оцінка всього комплексу ризиків та загроз міграційної кризи спонукає до висновку: у разі потреби Верховній Раді потрібно бути готовою розглянути питання про запровадження надзвичайного стану положення у прикордонних областях або у прикордонних районах відповідних прикордонних областей. Зараз поки що такої необхідності немає", – сказав він. на "Годині питань до уряду" у парламенті в п'ятницю.

Міністр також розповів про підготовку до захисту кордонів, пише "Кореспондент"﻿. Наразі визначено 10 потенційних ділянок, протяжністю близько 270 км.

"З метою належного реагування на міграційну кризу проведено засідання РНБО. Залучено до чергування авіація МВС – це до 15 вертольотів, два літаки, 44 БПЛА. Проведено командно-штабні навчання", – повідомив Монастриський.

Крім того, за два тижні заплановано польові навчання на кордоні.

"До охорони держкордону ми будемо задіяти тактику ешелонного прикриття: перший склад ешелону буде без зброї, тільки із захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для другого ешелону передбачено використання спеціальних засобів та зброї", – повідомив він.

При цьому, голова МВС заявив, що в разі загрози життю та здоров'ю прикордонників, будуть застосовуватися всі належні та передбачені законом засоби захисту, у тому числі й вогнепальна зброя. Таке право Рада надала їм напередодні.