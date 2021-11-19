У ТКГ заявили, що РФ де-факто вже вийшла із Мінського процесу

Росія де-факто вже вийшла з мінського процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі, але відкрито про це не заявлятиме﻿. Про це заявив заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє Ділова столиця.

"Росія діє дуже цинічно й провокаційно. Тому що, з одного боку, Росія не робить відкриту заяву, що вони збираються вийти з мінського процесу або з нормандського формату. З іншого боку, Росія повністю блокувала весь переговорний мінський процес і абсолютно не збирається виконувати Мінські угоди.

Вона заявляє про те, що вона не є стороною конфлікту, не є стороною Мінських домовленостей, і, по суті, не збирається їх виконувати. Це парадоксальна ситуація", — сказав Мережко.

Політик вважає, що Росія й надалі не буде відкрито заявляти про вихід із мінського переговорного процесу, оскільки це "остаточно підірве залишки довіри до неї з боку західних партнерів" .

"А Росія, як і раніше, називає Францію та Німеччину своїми партнерами" , — указав на протиріччя заступник голови української делегації.

Крім того, зазначив він, вихід РФ із мінського процесу загрожує новими санкціями з боку Заходу.

"Тобто, санкції, які вже були запроваджені за спробу анексії Криму та за збройне вторгнення на Донбас, залишаться. Але можуть з'явитися ще нові санкції, якщо Росія остаточно вийде з мінського процесу" , — сказав Мережко.

Утім, за його словами, де-факто РФ уже вийшла з мінського формату.

"Але відкрито вона не робить заяви про це. Навпаки, Росія намагається звинуватити Україну в зриві Мінських домовленостей. Хоча це тотальна брехня, і наші західні партнери все це чудово бачать, розуміють.