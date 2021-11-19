Лідер "Бумбоксу" та Наталія Гоцій – про прем'єру "Імперії впадуть"

У п'ятницю, 19 листопада, український гурт "Бумбокс" представив довгоочікувану прем'єру – "Імперії впадуть". У кліпі знялася відома модель Наталія Гоцій, повідомляє Обозреватель.

Їй довелося не лише приміряти на себе костюм фехтувальниці й битися на шпагах, а й кілька дублів цілуватися з Хливнюком під холодним душем. Лідер "Бумбоксу" зізнався, що саме вона стала натхненницею відеоісторії "Імперії впадуть".

Який прихований сенс вклав режисер у пісню та кліп "Імперії впадуть"

За словами Стаса Гуренка, кліп "Імперії впадуть" – це свого роду завершення трилогії, до якої входять кліпи "ДШ" та "Ангела".

"Між собою ці відео об'єднані метафоричністю та візуальним стилем. У "ДШ" головний герой стоїть перед вибором, який змінить все в його житті, в "Ангела" – отримує удари, що залишають на тілі шрами, опіки та татуювання, а в "Імперії впадуть" – сам стає тим, хто ці удари завдає" , – пояснює режисер свій задум.

Андрій Хливнюк та модель Наталія Гоцій у кліпі "Імперії впадуть". Джерело: Пресслужба групи "Бумбокс"

Він каже, що ця пісня розповідає, що стосунки з коханою людиною, хоч би якими вони були, залишають на нас сліди. І отримавши цей досвід ми несемо його із собою.

"Іноді людина з'являється в житті іншого, як підтримка, іноді – як випробування, яке не кожен зможе пройти. Що робити? Встати та продовжити? Завдавати удар у відповідь або просто здатися? Кинути зброю і віддатися один одному? Варіантів безліч, як і безліч тактик у фехтувальному поєдинку" , – наводить приклади Гуренко.

Як проходили зйомки кліпу

Своєю чергою, Андрій Хливнюк каже, що без Наталії Гоцій кліпу не було б, а також він був би іншим без фехтувальників Влади Харкової та Володимира Станкевича.

Кадр із кліпу "Імперії впадуть". Джерело: Пресслужба групи "Бумбокс"

"Влада та Володимир грали у сценах фехтування і показали, як поводяться справжні чемпіони – без капризів, без тупотіння ніжкою, вони кілька годин чекали свого виходу і виклалися на повну. Шкода, що у нас було мало часу на спілкування" , – жалкує Андрій.

Він зазначив, що коли закінчилася зйомка, усі посміхалися: "Повірте, це дорого коштує".

Влада Харкова та Володимир Станкевич грали у сценах фехтування. Джерело: Пресслужба групи "Бумбокс"

А модель Наталія Гоцій також не може стримати емоцій після свої першої в житті ролі у кліпі.

"Головним для мене було – виправдати довіру Андрія та Стаса, зіграти переконливо та побороти свій внутрішній стрес. Тому, що кліп залишиться назавжди. Це маленьке кіно і тепер я знаю, як його знімають. Цікаво, що хоча буквально все було в новинку – від спецгриму, який наноситься набагато довше звичайного, до дублів, що повторюються – це не збивало. Навпаки, чим більше "ран" з'являлося на моєму тілі, тим краще я розуміла, що мені потрібно робити" , – розповідає Гоцій.

За словами моделі, шпага та костюм змінили її, і вона відчула себе агресивним бійцем. Проте сцену в душі грати було ніяково.

"Я до останнього думала, що це жарт. Немає жодної проблеми в тому, щоб цілуватися на знімальному майданчику. Ми актори та виконуємо свою роботу, але як зрозуміти, що це не вульгарно? Ну і попри турботу хлопців було прохолодно. Але ми впоралися швидко. З першого дубля. Або з другого. Або третього?" , – захоплено розповідає Наталія.

Андрій Хливнюк зізнався, що однією із перших демо пісні "Імперії впадуть" почула саме Гоцій. За словами виконавця, вона дуже близька для нього людина та віддана слухачка, тому він запитав у неї поради, яким зробити кліп. І Гоцій тоді відповіла: "Кліп може бути будь-яким, якщо в кадрі буду я".