У Канаді 20 тис. людей заблоковано в будинках через повені

Служби порятунку на заході Канади намагаються надати допомогу приблизно 18 тис. осіб – вони були відрізані від решти країни через повені та зсуви. Про це, посилаючись на канадські ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що люди зіткнулися з нестачею продуктів харчування, полиці в магазинах спорожніли. У середу в провінції Британська Колумбія оголосили режим НС.

Прем'єр-міністр цієї провінції Джон Хорган назвав ситуацію "жахливою катастрофою" .

До надання допомоги залучено військовослужбовців. Повені та зсуви зруйнували дороги, будинки, мости та інші об'єкти інфраструктури.

Раніше влада Канади схвалила запит про федеральну допомогу і направила до постраждалих районів збройні сили країни, які повинні допомогти в евакуації громадян, а також забезпечити матеріально-технічну підтримку провінційним ланцюжкам поставок.