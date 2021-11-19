Настя Каменських і Вася Демчук здивували спільною піснею
Популярна українська співачка Настя Каменських і зірка тіктоку й учасник "Співають всі" Вася Демчук випустили спільну пісню та відео на неї. Автори зазначають, що композиція розповідає про прощання з минулим, повідомляє 24 Канал.
Настя Каменських у соціальній мережі почула уривок треку Sorry й одразу ж захопилась ним.
"Мене миттєво зачепив голос Васі, дуже чуттєвий і проникливий. І хоча на той момент я не знала, чия це пісня, мені дуже захотілося не просто заспівати її, а додати до неї жіночу частину історії. Дізнавшись, хто її виконує, ми з Васею списалися і вже за кілька днів зустрілися на студії,", – розповіла артистка про створення колаборації.
Вася Демчук зізнався, що після виходу треку Sorry він отримав повідомлення від багатьох відомих артистів із пропозицією записати спільну композицію на нього. Але сумнівався, чи варто робити це в дуеті, адже в його основу співак поклав особисту історію. Але те, як Настя відчула цю пісню – розвіяло будь-які сумніви.
Пісня Sorry 2 розповідає про прощання з минулим, про шалену пристрасть, яка палала між закоханими так сильно, що могла їх спопелити. І про вміння відпускати, розлучатися без образ і гіркоти. Герої пісні не шукають винних, а дякують за все те світле, що було між ними.
NK і Вася Демчук – Sorry 2: дивіться відео онлайн
Зазначимо, Вася Демчук – не лише зірка тіктоку, але й учасник відомого шоу " Співають всі". У проєкті він назвав себе "місцевим Едом Шираном". Хлопець заспівав пісню Тіни Кароль "Ніжно", отримавши за неї 89 балів. Вася Демчук успішно пройшов випробовування співочою дуеллю й пройшов у фінал. Він не переміг, однак залишив шоу з гордим званням фіналіста.