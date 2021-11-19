Настя Каменських і Вася Демчук здивували спільною піснею

Популярна українська співачка Настя Каменських і зірка тіктоку й учасник "Співають всі" Вася Демчук випустили спільну пісню та відео на неї. Автори зазначають, що композиція розповідає про прощання з минулим, повідомляє 24 Канал.

Настя Каменських у соціальній мережі почула уривок треку Sorry й одразу ж захопилась ним.

"Мене миттєво зачепив голос Васі, дуже чуттєвий і проникливий. І хоча на той момент я не знала, чия це пісня, мені дуже захотілося не просто заспівати її, а додати до неї жіночу частину історії. Дізнавшись, хто її виконує, ми з Васею списалися і вже за кілька днів зустрілися на студії," , – розповіла артистка про створення колаборації.

Настя Каменських і Вася Демчук / Фото пресслужби

Вася Демчук зізнався, що після виходу треку Sorry він отримав повідомлення від багатьох відомих артистів із пропозицією записати спільну композицію на нього. Але сумнівався, чи варто робити це в дуеті, адже в його основу співак поклав особисту історію. Але те, як Настя відчула цю пісню – розвіяло будь-які сумніви.

Пісня Sorry 2 розповідає про прощання з минулим, про шалену пристрасть, яка палала між закоханими так сильно, що могла їх спопелити. І про вміння відпускати, розлучатися без образ і гіркоти. Герої пісні не шукають винних, а дякують за все те світле, що було між ними.

NK і Вася Демчук – Sorry 2: дивіться відео онлайн

Зазначимо, Вася Демчук – не лише зірка тіктоку, але й учасник відомого шоу " Співають всі". У проєкті він назвав себе "місцевим Едом Шираном". Хлопець заспівав пісню Тіни Кароль "Ніжно", отримавши за неї 89 балів. Вася Демчук успішно пройшов випробовування співочою дуеллю й пройшов у фінал. Він не переміг, однак залишив шоу з гордим званням фіналіста.