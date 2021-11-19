Біткоїн дешевшає і за ним решта монет

Після нещодавнього рекорду і на тлі боротьби з криптовалютами в Китаї біткоїн знизився до місячного мінімуму. Слідом за ним вниз направилися й багато альткоїнів, повідомляє Обозреватель.

Варто зазначити, що з 15 листопада на ринку криптовалют спостерігається "ведмежий" тренд – ціни більшості монет падають. На цьому тлі основні токени втратили значну частку ринкової капіталізації.

Згідно з даними криптобіржі WhiteBIT, 18 листопада курс Bitcoin почав активно знижуватися і продовжив цю тенденцію 19 листопада. Зупинився він на позначці $55,6 тис. – це абсолютний антирекорд з 12 жовтня.

Однак пізніше токен скоригувався до $57,2 тис. Таким чином, за тиждень курс основної криптовалюти "просів" на 13%, а її ринкова капіталізація – з $1,3 до $1,06 трлн.

Джерело: WhiteBIT

Постраждала і друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum. Вночі проти 19 листопада її сильно "штормило": спочатку вона досягла нижньої позначки $3962, після чого злетіла до $4100 й знову впала до $3980. Згодом вартість однієї монети скоригувалась до рівня $4,16 тис.

Загалом курс другої криптовалюти впав на 14,2% за тиждень. Її ринкова капіталізація становить $482 млрд.

Джерело: WhiteBIT

У тижневому вимірі просіли й інші альткоїни:

Solana – на 14% (курс $192,18);

– на 14% (курс $192,18); Dogecoin - на 17% ($ 0,2175);

- на 17% ($ 0,2175); Shiba Inu - на 25% ($ 0,00004181).

Причини падіння ціни біткоїну

Перша криптовалюта дешевшає на тлі новин про заборону та нові заходи боротьби з криптовалютою в Китаї. Влада попередила держпідприємства проти майнінгу та підготувала для порушників каральні заходи у вигляді підвищення цін на електроенергію.

Ще одна причина – новий рекорд Bitcoin, який був встановлений 10 листопада. Цього дня ціна монети зросла до $69 тис. На цьому тлі інвестори почали позбавлятися токенів через ризик падіння курсу.