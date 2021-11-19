Тищенко: Говорити бруд про Єрмака — державна зрада
Депутат від Слуги народу Микола Тищенко вважає, що висловлювати критику на адресу глави Офісу президента Андрія Єрмака є державною зрадою, повідомляє Новое время.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Прямий, коментуючи розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".
У нардепа запитали, як так вийшло, що Bellingcat має дані, яких немає у Тимчасової слідчої комісії. На що він відповів:
"ТБК чітко встановило, що наказів не було, тому треба довіряти саме професійній інформації з джерел, що надходять від народних депутатів, і саме Мар’яна Безугла дала вже свою оцінку та висновок роботи ТСК".
За словами Тищенка, державна позиція — орієнтуватися на рішення ТСК, а решта — "плітки", "думки", "російська провокація" та "жахлива стратегія щодо руйнування демократії України".
На запитання чи мав право Андрій Єрмак давати накази щодо спецоперації, він заявив:
"Дивіться, я Єрмака знаю понад 30 років. Він патріот, він людина на 300% українець, я знаю його, як він думає, про що він мріє. І говорити про нього бруд — я вважаю, що це вже державна зрада".
Він також додав, що операція із затримання бойовиків із ПВК Вагнера — це не спецоперація.