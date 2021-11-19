У Польщі затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів

У Польщі правоохоронці затримали українця за "сприяння в незаконному перетині кордону". Він перевозив чотирьох нелегальних мігрантів. Про це, посилаючись на польські ЗМІ, пише Евгения Степко, Вести.

Українця затримали в селі Боратинець-Ляцький.