Історичне рішення: Франція заборонила вирощувати диких тварин "на хутро"

У Франції більше не буде жодних ферм, де вирощуватимуть звірів заради хутра. Таке рішення прийняв французький сенат більшістю голосів, повідомляє 24 Канал.

До цього часу в країні діяли 2 ферми, де вирощували норок. Новий закон негайно набув чинності й обидві ферми мають бути закриті.

Заборонили хутро і тварин у цирках

Про намір заборонити виробництво норкового хутра уряд Франції оголосив ще минулого року. Права тварин активно відстоювали організації One Voice та Fur Free Alliance – їх діяльність вплинула на історичне рішення уряду.

Уряд заборонив не тільки хутро. Через 2 роки в цирках Франції мають перестати виступати леви, тигри та ведмеді. Заборона також торкнеться закладів, у яких демонструють дельфінів.

Також новий закон забороняє використовувати диких тварин в телешоу, клубах та на приватних вечірках.

Норкові ферми у Франції будуть закриті / Фото Pixabay

Також новий закон посилить покарання за жорстоке поводження із тваринами. Втім, зоозахисники кажуть, що цього замало: адже вони вимагали також покращення умов для тварин на фермах, заборону вирощувати гусей задля делікатесу фуа-гра та заборону полювання. Усі ці види діяльності поки залишають дозволеними у Франції.

Яка ситуація в Україні

Українські зоозахисники закликають депутатів ухвалити законопроєкт №2360, що заборонить хутрові ферми і в Україні. Однак поки діяльність таких ферм у нашій державі дозволена.

Нещодавно в Україні вступив в дію Закон №2351. Він посилює відповідальність за жорстоке поводження, а також визначає, що тварини мають права.