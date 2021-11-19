Історичне рішення: Франція заборонила вирощувати диких тварин "на хутро"
У Франції більше не буде жодних ферм, де вирощуватимуть звірів заради хутра. Таке рішення прийняв французький сенат більшістю голосів, повідомляє 24 Канал.
До цього часу в країні діяли 2 ферми, де вирощували норок. Новий закон негайно набув чинності й обидві ферми мають бути закриті.
Заборонили хутро і тварин у цирках
Про намір заборонити виробництво норкового хутра уряд Франції оголосив ще минулого року. Права тварин активно відстоювали організації One Voice та Fur Free Alliance – їх діяльність вплинула на історичне рішення уряду.
Уряд заборонив не тільки хутро. Через 2 роки в цирках Франції мають перестати виступати леви, тигри та ведмеді. Заборона також торкнеться закладів, у яких демонструють дельфінів.
Також новий закон забороняє використовувати диких тварин в телешоу, клубах та на приватних вечірках.
Також новий закон посилить покарання за жорстоке поводження із тваринами. Втім, зоозахисники кажуть, що цього замало: адже вони вимагали також покращення умов для тварин на фермах, заборону вирощувати гусей задля делікатесу фуа-гра та заборону полювання. Усі ці види діяльності поки залишають дозволеними у Франції.
Яка ситуація в Україні
Українські зоозахисники закликають депутатів ухвалити законопроєкт №2360, що заборонить хутрові ферми і в Україні. Однак поки діяльність таких ферм у нашій державі дозволена.
Нещодавно в Україні вступив в дію Закон №2351. Він посилює відповідальність за жорстоке поводження, а також визначає, що тварини мають права.