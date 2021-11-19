Старовинну копію конституції США продали на аукціоні за рекордну суму

Одна із 13 копій Конституції США, що збереглися, була продана на аукціоні 18 листопада. Сума склала $43,2 млн. Переможець аукціону залишається невідомим, повідомляє Обозреватель.

"Сьогоднішній історичний розпродаж "Офіційного видання" Конституції Сполучених Штатів злетів до рекордних $43,2 млн. При цьому вся виручка пішла на користь освітніх програм Фонду Дороті Таппер Голдман для студентів" , – йдеться в повідомленні аукціонного будинку Sotheby's в Twitter.

Конституція США. Джерело: Twitter Sotheby's

Онлайн-група під назвою "Конституція DAO" зібрала $40 млн для участі у торгах. Вона була створена з очевидною метою придбати Конституцію.

Представники обіцяли гроші за можливість проголосувати за те, що робити із документом, якщо група переможе. Зазначається, що більшість пожертвувань було зібрано з використанням криптовалюти Ethereum.

Цікаво, що конституція DAO була сформована як жарт за кілька днів до аукціону. Але вона перетворилася на рух "влада для народу", який приваблював широкі пожертвування громадян. Оскільки заявка групи не пройшла, 17 тис. осіб, які зробили пожертвування, отримають гроші назад.

До речі, $43,2 млн – світовий рекорд для історичного документа на аукціоні. Конституція була підписана 17 вересня 1787 року в Залі незалежності.

Торги покажуть у прямому ефірі на ресурсах компанії (включаючи сайт та чат у месенджері Discord). Ім'я переможця планують оголосити під час трансляції.