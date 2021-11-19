СБУ заявила про запобігання передачі РФ секретних даних про ракетні арсенали

Контррозвідка Служби безпеки України заявила про запобігання можливості передачі таємних оборонних відомостей представникам спецслужб РФ та викриття одного з командирів військової частини західного регіону, який збирав секретні дані про арсенали ракетного озброєння на території України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час обшуків за місцем проживання військовослужбовця вилучено ноутбук та флешку, на яких він незаконно накопичував матеріали держтаємниці.

"Серед виявлених відомостей – закрита інформація щодо більш ніж десятка баз зберігання ракет і боєприпасів Збройних сил України, секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів озброєння, а також щодо укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою" , - йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі перевіряють причетність зловмисника до розвідувально-вибухової діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки України.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, які містять такі відомості) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання судом запобіжного заходу.