На будівництво держкордону з РФ та Білоруссю потрібно 17 млрд грн – МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликав Верховну Раду передбачити в державному бюджеті на 2022 рік близько 17 млрд грн на будівництво державного кордону на дільницях із Російською Федерацією та Республікою Білорусь, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні з вами чітко визначити та закласти до державного бюджету наступного року необхідні кошти на будівництво державного кордону у двох критично важливих ділянках – з Російською Федерацією та з Республікою Білорусь... Фактично, на сьогоднішній день така робота з інженерного облаштування сучасного українського кордону оцінюється , і коштуватиме близько 17 млрд грн", – сказав Монастирський, звертаючись до депутатів.

Також він нагадав, що незабаром буде друге читання проекту держбюджету на 2022 рік, і у зв'язку з цим попросив колег передбачити "необхідні кошти для облаштування державного кордону" .

Він уточнив, що загальна протяжність такої ділянки з РФ суходолом становить 1505 км, а з Білоруссю – 1084 км.