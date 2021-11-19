У ДСНС розповіли подробиці про пожежу, в якій загинули діти

З'ясувалися подробиці смертельної пожежі під Вінницею, в якій четверо дітей та двоє дорослих загинули через коротке замикання у холодильнику. Усі вони отримали отруєння продуктами горіння, повідомляє Страна UA.

Пожежа сталася вранці у четвер, 18 листопада, у селі Мар'янівка Хмельницького району.

Вранці в четвер до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків у селі Мар'янівка виявлено мертвими двоє дорослих та четверо дітей. Співробітники поліції та слідчо-оперативної групи, які прибули за викликом на місце НП, встановили, що приміщення будинку сильно задимлене через загоряння на кухні.

Сама пожежа на той час уже самоліквідувалася, проте продуктів горіння вистачило для смертельного отруєння цілої родини. Загиблі - 44-річний чоловік, 34-річна жінка та четверо неповнолітніх дітей 11, 10, 8 та 7 років.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання у холодильнику.