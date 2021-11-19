Президент Болгарії визнав Крим "російським"

Чинний президент Болгарії Румен Радев під час дебатів перед другим туром президентських виборів назвав Крим "російським", повідомляє Корреспондент.

Так, Герджиков назвав Крим українською територією незалежно від того, який прапор над ним майорить. Також він виступив проти скасування санкцій проти РФ.

У відповідь Радев заявив, що антиросійські санкції є неефективними.

"Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом" , - заявив Радев.

На уточнювальне запитання Герджикова, чий Крим, Радев відповів:

"Він зараз російський".

Зазначимо, що після першого туру президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков - 22,83%.