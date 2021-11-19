Акції Alibaba різко подешевшали

Акції китайського гіганта Alibaba впали майже на 11 відсотків під час торгів на Гонконзькій біржі 19 листопада, свідчать дані майданчика, повідомляє Лента.Ру.

Папери падають на тлі виходу квартальної звітності компанії, де відображено серйозне скорочення прибутку — на 87 відсотків до 524 мільйонів доларів. Виторг при цьому зріс на 29 відсотків, до 31,1 мільярда. Річний виторг, за прогнозами компанії, має зрости на 20-23 відсотки, що нижче за прогнози аналітиків.

Папери Alibaba на біржі в Нью-Йорку також різко знизилися на 11 відсотків. 18 листопада глава компанії Даніель Чжан повідомив, що китайські споживачі стали менш активними у своїх витратах на фоні спалахів коронавірусу, що в сукупності з проблемами в ланцюжках поставок призвело до уповільнення зростання економіки країни.

"Ці економічні потрясіння, що супроводжуються посиленням конкуренції на ринку, також позначилися на ключовому для нас торговому бізнесі в Китаї" , - зазначив керівник компанії.

Останнім часом гігант також стикався з тиском влади. Засновник Alibaba Джек Ма втратив провідні позиції у списку найбагатших китайців. За рік бізнесмен втратив третину (36 відсотків) свого статку.