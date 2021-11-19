У МВС прокоментували фейк про прорив українсько-білоруського кордону

Українська кіберполіція відстежує походження фейкової інформації про нібито прорив українсько-білоруського кордону мігрантами, який днями було оприлюднено в інтернеті, заявляє міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кіберполіція сьогодні з'ясовує, звідки це йде" , - сказав Монастирський у ході "години запитань до уряду" на пленарному засіданні у п'ятницю.

За його словами, фейкове відео "каже про те, що люди, які організовували ці зйомки, однозначно намагалися створити враження, що такий прорив таки відбувся".

Як повідомлялося, 18 листопада поліція Київської області спростувала інформацію, що з'явилася в мережі, про перетин державного кордону з Білоруссю нелегальними мігрантами в Київській області в районі зони відчуження Чорнобильської АЕС.