Сума операцій за платіжними картками зросла на третину

Загальна сума з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за січень-вересень 2021 року становила 3 631,2 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року вона зросла на 29,3%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Національного банку України (НБУ), сума безготівкових операцій із використанням платіжних карток збільшилися 42% до 2 201,1 млрд грн.

Безготівкові операції продовжували впевнено переважати серед операцій із платіжними картками. Частка безготівкових операцій за сумою становила 60,6% від усіх операцій із картками (торік 55,2%).

У січні-вересні 2021 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало за сумою на перекази з картки на картку - 43,3% (або 953,7 млрд грн). Далі йдуть розрахунки з використанням платіжних терміналів 28,0% (616,4 млрд гривень), у мережі Інтернет для оплати товарів і послуг 23,6% (520,4 млрд гривень) переказ коштів з картки на банківській рахунок у мережі Інтернет 4,1% (89,3 млрд гривень), операції у пристроях самообслуговування - 1% (21,3%).

Нагадаємо, частка безготівкових розрахунків операцій з використанням платіжних карт, емітованих українськими банками, за 2019 рік зросла на 5,2 в.п. з 45,1% до 50,3%.

За 2020 рік сума безготівкових операцій досягла 55,8% від усіх операцій із картками.