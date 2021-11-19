Санду заявила про подальшу участь у "Кримській платформі"

Президент Молдови Майя Санду заявила, що не бачить зв'язку між ціною газу для Молдови та її участю в "Кримській платформі". Вона підтвердила, що має намір і надалі брати участь у подібних заходах. Відповідну заяву президент зробила на прес-конференції у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів, Санду зазначила, що "є приклади інших країн, які також брали участь у засіданні "Кримської платформи", але підписали з "Газпромом" договори на імпорт газу (Угорщина – ред)".

"Республіка Молдова поважає і поважатиме територіальну цілісність України. Це офіційна позиція Молдови і вона залишиться незмінною" , - сказала Санду, давши зрозуміти, що вона не шкодує про свою участь у засіданні "Кримської платформи".

На запитання журналістів про те, чи має вона намір брати участь у подібних заходах, вона відповіла ствердно.