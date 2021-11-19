Apple запатентувала скляний iPhone

Компанія Apple запатентувала скляні гаджети – iPhone, Apple Watch та інші пристрої, повідомляє Лента.Ру.

У заявці, зареєстрованій Відомством за патентами та товарними знаками США (USPTO), описується пристрій смартфона з цільноскляним корпусом. Згідно з документами, інженери Apple демонструють iPhone, корпус якого повністю виготовлений зі скла. Фахівці уточнюють, що завдяки вибору даного матеріалу всю поверхню телефону можна зробити сенсорною, таким чином фактично обгорнувши дисплей навколо гаджета.

У презентації винаходу йдеться про технологію, яка дозволяє зробити в корпусі перфорації для динаміків та мікрофона. Програмне забезпечення iPhone виводитиме картинку на екран залежно від того, якою стороною користувач тримає пристрій.

Документ також охоплює інші пристосування, корпус яких виготовлений зі скла. До них відносяться годинник Apple Watch і комп'ютер Mac Pro у різних виконаннях. Патент Apple був зареєстрований у середині листопада.

На початку осені ентузіасти виявили на сайті USPTO заявку Apple, що описує концепцію комп'ютера iMac, виготовленого із цілісного шматка скла. Девайс має дисплей та клавіатуру, розташовані на єдиній підкладці.