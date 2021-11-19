Група українських прикордонників поїде на кордон Польщі

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що вже найближчим часом група українських прикордонників поїде до Польщі для ознайомлення із ситуацією в межах так званої "міграційної кризи" на кордоні з Білоруссю. ﻿Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді 19 листопада, повідомляє Depo.ua.

За словами Монастирського, на тлі проблеми з мігрантами на кордонах, він і керівники ДПСУ, НПУ й НПУ стабільно контактують з відповідними керівниками в Польщі та Литві.

"Я особисто й керівники Державної прикордонної служби, Національної поліції, Національної гвардії перебуваємо в тісному зв'язку й контакті з відповідними керівниками з Республіки Польщі… Литви. І ми очікуємо на зустріч найближчим часом на платформі Люблінського трикутника – саме в межах цієї ініціативи – з тим, щоб обговорити безпекові питання. І щоб відбувалась чітка координація" , – наголосив міністр.

Монастирський уточнив, що така координація налагоджена вже сьогодні.