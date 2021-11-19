Група українських прикордонників поїде на кордон Польщі

Група українських прикордонників поїде на кордон Польщі

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що вже найближчим часом група українських прикордонників поїде до Польщі для ознайомлення із ситуацією в межах так званої "міграційної кризи" на кордоні з Білоруссю. ﻿Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді 19 листопада, повідомляє Depo.ua.

За словами Монастирського, на тлі проблеми з мігрантами на кордонах, він і керівники ДПСУ, НПУ й НПУ стабільно контактують з відповідними керівниками в Польщі та Литві.

"Я особисто й керівники Державної прикордонної служби, Національної поліції, Національної гвардії перебуваємо в тісному зв'язку й контакті з відповідними керівниками з Республіки Польщі… Литви. І ми очікуємо на зустріч найближчим часом на платформі Люблінського трикутника – саме в межах цієї ініціативи – з тим, щоб обговорити безпекові питання. І щоб відбувалась чітка координація", – наголосив міністр.

Монастирський уточнив, що така координація налагоджена вже сьогодні.

"Зокрема ми домовились, що група прикордонників поїде на кордон з Польщею з тим, щоб подивитися, яким чином, які загрози, як це відбувається безпосередньо на державному кордоні Республіки Білорусь і Польщі… Цей візит відбудеться найближчим часом", – підсумував урядовець.

Новини

analytics