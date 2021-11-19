Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У п'ятницю попит на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку істотно перевищує пропозицію.

Протягом двох годин після старту торгів котирування безготівкового долара зросли до 26,59 гривні на купівлі та 26,62 гривні на продажу. Виникла чергова загроза обвалу гривні. Ситуацію знову почав рятувати Національний банк, вийшовши із великою інтервенцією на продаж валюти за курсом 26,59 гривень. На момент написання статті регулятор продав понад 50 млн доларів за вказаним курсом, але продовжує залишатися на ринку. За інформацією порталу "Курс Укрїани", у намірах НБУ продати за такою ціною до 100 млн доларів.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва знову зростає. За півдня цінник на продаж зріс на 5 копійок: із ранкових 26,55-26,57 до 26,60-26,62 гривень. Попит на готівкового американця тримається на досить високому рівні.

Євро на FOREX знову падає: із вчорашнього максимуму 1,1372 долари він опустився вже на 90 пунктів, до 1,1282 долара. І відчувається, що це не все. Таким чином, євровалюта відреагувала на новину про введення в Австрії четвертої національної ізоляції (карантину), оскільки кількість захворювань COVID-19 в країні різко зросла. Готівковий євро відреагував на падіння цінника, що відбувається на FOREX: вранці його продавали в столиці по 30,17-30,19 гривень, а до обідньої перерви - вже по 30,10-30,12 гривень.

Російський рубль продовжує "штормити". У першій половині дня п'ятниці він опустився з 72,70 до 73,50 рублів за долар, відреагувавши на різке зниження цін на нафту у світі. Так, барель популярної марки Brent всього за 1,5 години подешевшав на 4 долари - з 82 до 78 доларів. Ціна готівкового рубля в столиці залишається на тому ж рівні: протягом тижня його продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.