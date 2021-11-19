Завершено капремонт траси у Бердянському районі Запорізької області

На Запоріжжі завершився капітальний ремонт двох ділянок траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ загальною протяжністю 24,1 км, розташованих у Бердянському районі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначили у Службі автошляхів у Запорізькій області, роботи з відновлення траси, яка є частиною міжнародного маршруту Е-58, велися цілодобово.

Ділянки, розташовані на 580+000 – км 592 та км 592+000 – км 604+086 траси, було відремонтовано у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике Будівництво".

"Наразі всі роботи з влаштування асфальтобетонного покриття по основному проїзду завершено. Крім того, завершено ремонт двох малих штучних споруд та водопропускних труб" , - наголошується в повідомленні.

В даний час підрядна компанія встановлює нові дорожні знаки та облаштовує зупинки громадського транспорту. Паралельно продовжуються роботи зі зміцнення узбіччя та нанесення дорожньої розмітки.

В облавтодорі нагадали, що цього року планується відремонтувати трасу М-14 у Запорізькій області за довжиною – 194,1 км.