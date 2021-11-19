Промоутери Усика та Джошуа зустрінуться на початку грудня

Очікування переговорів з приводу другого бою Олександра Усика та Ентоні Джошуа затяглося, але нарешті промоутер українця поділився новою інформацією. Олександр Красюк зустрінеться зі своїм колегою Едді Хірном на початку зими, щоб обговорити варіанти, які промоутери вже отримали, повідомляє Обозреватель.

У коментарі YouTube-каналу Boxing UK Красюк зізнався, що головним його завданням є заробіток якнайбільшої суми грошей.

"Ми з Едді Хірном підтримуємо зв'язок. Ми поговорили перед тим, як він відлетів з Великобританії в США, і обговорили нашу зустріч. Нарешті ми зійшлися на тому, що можемо зустрітися на початку грудня.

Ми вже маємо кілька пропозицій з різних країн та інші речі, які потрібно обговорити. Поки що у нас вистачає часу для ухвалення рішення", – розповів українець .

Едді Хірн. Джерело: Matchroom Boxing

"Ми розглядаємо три варіанти місця для реваншу: Україна, Великобританія та Середній Схід. Тут немає жодних особливих секретів, вся справа – в математиці. Ми ведемо бізнес для наших клієнтів, Усика та Джошуа, і наша мета – принести їм найбільший можливий прибуток .

Не думаю, що для Ентоні та Олександра має значення, де відбудеться бій. Але чим раніше вони почнуть готуватись, тим кращий виступ ми побачимо. Тому незабаром ми виконаємо свою роботу", – запевнив Красюк .