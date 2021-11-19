Пірсинг: як вибрати майстри та уникнути ускладнень

Якщо ви хочете зробити пірсинг, потрібно пам'ятати про ризики. Якщо порушити правила гігієни, в місці пірсингу може виникнути запалення або інфекції, які передаються через кров, — гепатити B та C, ВІЛ. Але доказів про зв'язок пірсингу та раку – не існує, повідомляє 24 Канал.

Перед тим як зробити пірсинг, важливо вибрати перевірений салон з кваліфікованим майстром, який дотримується правил гігієни, а після проколу – дотримуватися рекомендацій щодо догляду за раною.

Після процедури краще не відвідувати басейн і не чіпати прикрасу для пірсингу, поки не зажило місце проколу. Якщо зробили пірсинг на язику, щоці або губі, то після кожного прийому їжі й перед сном потрібно полоскати рот антисептичним засобом без спирту. При пірсингу на шкірі потрібно очищати місце проколу двічі на день водою з милом.

Як вибрати майстра пірсингу

Майстру пірсингу можна довіряти, якщо він:

має сертифікат, який підтверджує його навчання та кваліфікацію;

миє руки перед кожною процедурою;

використовує нові одноразові рукавички для кожного клієнта, а також одноразові голки та стерилізовані інструменти;

використовує стерилізовані або одноразові пістолети для проколювання вух.

Пірсинг не викликає рак, але можуть бути інші проблеми

Пірсинг не підвищує ризик раку. Але є ризик, що розвинуться ускладнення. До них відносяться: