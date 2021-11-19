Саакашвілі домагається свого звільнення прихильниками - влада Грузії

Вимоги колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі щодо переведення до цивільної клініки пов'язані з планами його звільнення прибічниками, заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Є серйозні ризики, що вимога перевести Саакашвілі до цивільної клініки пов'язана з конкретною метою його силового звільнення прибічниками. Для виконання цієї цілі вони можуть піти на все, включно з кровопролиттям" , - сказав Кобахідзе в п'ятницю журналістам.

Після того, як компетентні органи ухвалять рішення про можливість госпіталізації Саакашвілі до цивільної клініки, влада враховуватиме фактори медичної доцільності та гарантування безпеки, додав Кобахідзе.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальшованими.