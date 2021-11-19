Ринок в Ухані став найімовірнішим місцем походження COVID-19

Ринок у китайському місті Ухань є найбільш імовірним місцем походження коронавірусу COVID-19, а першою людиною, що заразилася ним, стала продавець морепродуктів. Такого висновку дійшли автори американського дослідження, опублікованого в журналі Science, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вірус не прийшов з іншої частини Уханя на ринок "Хуанань". Докази досить переконливо свідчать, що вірус з'явився на ринку і після цього просочився в райони навколо нього" , - розповів автор дослідження, еволюційний біолог Майкл Воробі.

Автори дослідження склали докладний графік усіх задокументованих випадків SARS-Cov-2 до того, як було оголошено пандемію. Більшість інфікованих працювала на ринку "Хуанань" або мешкала неподалік нього.

Раніше біолог опублікував кілька досліджень про походження вірусу, але цього разу науковець хотів порівняти свої теорії з тим, що було відомо про людей із підтвердженим зараженням. За його словами, результати дослідження підтверджують теорію про те, що вірус походить від тварин, яких продавали на ринку.

На тлі інших ранніх випадків захворювання виділявся випадок 41-річного бухгалтера, який заразився вірусом 8 грудня 2019 року, але при цьому не був пов'язаний із ринком в Ухані. Воробі дійшов висновку, що коронавірусом він заразився набагато пізніше, а спочатку його проблеми зі здоров'ям були пов'язані із зубами.

Фахівці досі не дійшли єдиної думки щодо того, як міг з'явитися коронавірус. Більшість науковців схиляється до того, що COVID-19 – вірус зоонозного походження. У жовтні 2021 року в розвідувальній спільноті США дійшли думки, що коронавірус COVID-19 не був розроблений як біологічна зброя.

Згідно з доповіддю, агентства розвідспільноти США не дійшли єдиної думки щодо походження вірусу і вважають ймовірними дві гіпотези походження COVID-19: зараження через тварину та "пов'язаний із роботою в лабораторії (в Ухані - ред) інцидент".