Путін і Лукашенко поговорили по телефону
Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели телефонну розмову, під час якої, зокрема, обговорили ситуацію на кордонах Білорусі та ЄС.
Подробиці телефонної розмови опублікував "Пул Первого".
Так, президенти обговорили двосторонній порядок денний (зокрема реалізацію 28 союзних програм), а також обмінялися думками щодо ситуації у Білорусі та Росії.
Лукашенко поінформував президента РФ про ситуацію на кордонах Білорусі з ЄС. Путін висловив серйозне занепокоєння у зв'язку з неприйнятними діями Польщі на кордоні, включаючи застосування спецзасобів.