У Саакашвілі виявили ураження мозку

У колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який унаслідок голодування перебуває в реанімації в тюремній лікарні в Глдані, виявили поразку мозку. Влада пропонує перевести у військовий госпіталь у Горі, де є необхідне обладнання для діагностики. Про це, із посиланням на ЗМІ Грузії, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Як заявила грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія, Саакашвілі потрібно терміново перевести до багатопрофільної лікарні.

"Після огляду Саакашвілі на місці члени експертної групи підтвердили необхідність негайного переведення Саакашвілі у високотехнологічну багатопрофільну лікарню. Тим часом, внаслідок невиконання рекомендацій у Саакашвілі розвинулося серйозне ускладнення - судоми, спричинені енцефалопатією Верніке", - зазначив він.

За її словами, для повної оцінки осередкових процесів, що відбуваються в мозку в цей період, необхідне повне МРТ-сканування. Експерти зазначають, що затягування загрожує розвитком коми, яка закінчиться летальним кінцем.

На тлі цієї заяви міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе сказав, що Саакашвілі можуть перевести до Горійського військового шпиталю, якщо він погодиться. Рішення ухвалено на виконання рекомендацій ЄСПЛ.

Він також уточнив, що після покращення стану здоров'я Саакашвілі буде повернуто до Руставської в'язниці №12.