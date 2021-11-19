Перша країна в ЄС запровадила обов'язкову COVID-вакцинацію для всіх

В Австрії з 22 листопада оголошено загальнонаціональний локдаун. Про це оголосили канцлер Олександр Шалленберг та міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштейн після зустрічі з керівниками земель, повідомляє "Интерфакс".

Локдаун триватиме не менше десяти днів, але не довше 20. У цей період будуть скасовані всі публічні та культурні заходи, закрито громадське харчування та заклади культури, а також більшість торгових точок, крім магазинів продуктів та товарів першої необхідності. Також буде закрито школи.

"Ми не хочемо приходу п'ятої хвилі" , - зазначив канцлер.

Також Австрія першою в Європі запроваджує обов'язкову вакцинацію з 1 лютого 2022 року для всіх громадян.