Споживчі настрої громадян погіршуються: що стало причиною

Індекс споживчих настроїв в Україні в жовтні 2021 року склав 68,8, що на 0,3 п. нижче за показник вересня. Падіння індикатора спричинене зниженням Індексу доцільності робити великі закупи, який зменшився на 5,4 п., свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Індекс поточного становища впав і складає 66,8, що на 2,6 п. нижче за показник вересня. Індекс економічних очікувань у жовтні складає 70,1, що на 1,2 п. вище від рівня цього індексу у вересні.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2,3 п. та складає 134,9. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,7 п. та складає 191,9. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 6,2 п. та складає 133,6.