У Нацполіції розповіли про ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю

На кордоні з Білоруссю в Житомирській області поліцейські та прикордонники працюють посиленими патрулями. Руху мігрантів не зафіксовано. Про це розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Житомирська область. У цій області понад 250 км державного кордону з Білоруссю. Тут працюють посилені спільні патрулі поліцейських та прикордонників, щоб цілодобово відстежувати ситуацію. Поки що рухи мігрантів не зафіксовані", – написав Клименко на своїй сторінці у соцмережі.

При цьому він зазначив, що поява "туристів" напередодні на Чернігівщині свідчить про те, що "вже намагаються промацати рівень захищеності наших кордонів" .

Глава Нацполіції наголосив, що допомогти правоохоронцям можуть і місцеві жителі, і говорить про те, що "якщо в населених пунктах з'являються незнайомці, краще одразу повідомити про це поліцію" . І вже там перевірятимуть, "хто вони і з якою метою прибутки" .