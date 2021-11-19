У Нацполіції розповіли про ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю
На кордоні з Білоруссю в Житомирській області поліцейські та прикордонники працюють посиленими патрулями. Руху мігрантів не зафіксовано. Про це розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Житомирська область. У цій області понад 250 км державного кордону з Білоруссю. Тут працюють посилені спільні патрулі поліцейських та прикордонників, щоб цілодобово відстежувати ситуацію. Поки що рухи мігрантів не зафіксовані", – написав Клименко на своїй сторінці у соцмережі.
При цьому він зазначив, що поява "туристів" напередодні на Чернігівщині свідчить про те, що
"вже намагаються промацати рівень захищеності наших кордонів" .
Глава Нацполіції наголосив, що допомогти правоохоронцям можуть і місцеві жителі, і говорить про те, що
"якщо в населених пунктах з'являються незнайомці, краще одразу повідомити про це поліцію" . І вже там перевірятимуть,
"хто вони і з якою метою прибутки" .
"І сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтереси населення та держави, організуючи нелегальні переходи через кордон. Нагадую про персональну кримінальну відповідальність у такому разі. Ми чітко відстежуємо такі речі. Бо жодні гроші не варті безпеки громадян", – додав Клименко.