Який колір принесе удачу і багатство знакам Зодіаку в Новий рік 2022

До святкування 2022 року залишилося трохи більше місяця. За розгрібанням робочих завалів і передсвятковою метушнею цей час пролетить непомітно, повідомляє УНІАН.

Щоб наступаючий рік став щасливим і прибутковим, напередодні прийнято влаштовувати генеральне прибирання, особливо ретельно очищаючи будинок від:

зламаних речей (у першу чергу, від битого посуду) - вони псують енергетику дому та провокують розруху;

непотрібних чеків і рахунків, старих газет - щоб не притягували в оселю бідність;

прострочених ліків і продуктів – щоб новий рік пройшов сито і без хвороб.

Під новорічні куранти прийнято загадувати найзаповідніше бажання на цей рік, а в келих із шампанським кидати монетку – на щастя і для залучення багатства. І, звичайно, зустрічати Новий рік 2022 потрібно в правильно кольорі, запевняють астрологи.

Колір Нового року 2022

Головний колір в рік Тигра - блакитний. Він вважається символом мінливості. Тому заздалегідь варто налаштуватися на зміни.

Розслаблятися в цей рік не варто - будьте готові в будь-який момент швидко і раціонально змінювати свої плани.

У чому не можна зустрічати Новий рік 2022 Тигра

Тигр не любить яскраві неонові (штучні) відтінки. Заодно не варто надягати на свято вбрання та аксесуари фіолетового кольору.

У чому зустрічати Новий рік 2022 будь-якому знаку Зодіаку

Щоб задобрити такого сильного і небезпечного хижака, як Тигр, можна сміливо вибирати тигрові кольори:

оранжевий;

чорний;

золотистий;

білий;

жовтий;

пісочний;

коричневий.

І, зрозуміло, кольори самого Тигра (чорний і колір його стихії – синій – плюс усі їхні відтінки, включаючи бірюзу і сірий) вельми вітаються новим господарем року.

Наряди краще вибирати з елементами смужок і хвиль, а прикраси та аксесуари – з металу, перлів і просто з серії морської тематики.