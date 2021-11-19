У Мінкультури від COVID-19 вакциновано понад 97% співробітників

У Міністерстві культури та інформаційної політики України вакциновано від COVID-19 97,3% співробітників, відсторонено від роботи трьох невакцинованих, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Міністерстві культури та інформаційної політики було відсторонено трьох співробітників" , - йдеться у відповіді міністерства на запит.

Зазначається, станом на 17 листопада 97,3% працівників Мінкультури вакциновані від COVID-19.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України доручив керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення невакцинованих працівників від роботи з 8 листопада до моменту вакцинації.

У секретаріаті уряду вакциновано або перехворіло на COVID-19 98,7% співробітників. Водночас у Кабміні не відповіли на запитання, скільки невакцинованих співробітників секретаріату та структурних підрозділів було відсторонено від роботи з 8 листопада.

Станом на 12 листопада в Міністерстві у справах ветеранів від COVID-19 вакциновано 97% співробітників, відсторонено від роботи двох невакцинованих. У Міністерстві соціальної політики вакциновано 98% працівників, відсторонених від роботи немає. У Міністерстві розвитку громад та територій України від COVID-19 вакциновано 95,7% співробітників, від роботи відсторонено дев'ятьох невакцинованих.

Станом на 15 листопада в Міністерстві молоді та спорту від COVID-19 вакциновано 95,8% співробітників, а відсторонено від роботи одну невакциновану людину. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від COVID-19 вакциновано 96,2%, відсторонених від роботи співробітників немає.

Станом на 17 листопада в Міністерстві освіти і науки від COVID-19 вакциновано 92,6% співробітників, а відсторонено від роботи двох невакцинованих.

Станом на 18 листопада в Міністерстві юстиції вакциновано від COVID-19 91,5% співробітників, а відсторонено від роботи шістьох невакцинованих осіб.