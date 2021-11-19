Капітально відремонтовано трасу між Недригайловом та Ромнами

За програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Сумській області завершився капітальний ремонт траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка на відрізку між смт. Недригайлів та містом Ромни, повідомляє УНІАН.

Загальна довжина відремонтованої ділянки склала 11,6 км. Під час капітального ремонту підрядник провів фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, посилив основу та уклав вирівнюючий та верхній шари асфальтобетону, Розповіли у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

На дорозі було також встановлено дорожні знаки та бар'єрну огорожу, обладнано освітлення та укріплено узбіччя. Підрядник уже розпочав нанесення дорожньої розмітки.

Дорога національного значення має загальну протяжність 336,3 км та проходить через Київську, Чернігівську та Сумську області. Вона є найкоротшим шляхом, який зв'язує Київ, Прилуки, Ромни та Суми.

У межах Сумської області довжина траси Н-07 становить 154 км. Упродовж 2020-2021 років на Сумщині має бути відремонтовано 83,6 км. Ще 91 км відремонтують у Чернігівській області та 15 км – у Київській.

Роботи з відновлення траси Н-07 у Сумській області буде продовжено наступного року.

Загалом у 2021 році в межах "Великого будівництва" в регіоні має бути відремонтовано 197 км доріг державного значення.