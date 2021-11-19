НАТО може розмістити ядерну зброю в Східній Європі

Північноатлантичний альянс планує розмістити ядерну зброю в країнах Східної Європи. Про це, з посиланням на заяву генсека НАТО Ієнса Столтенберга на конференції NATO Talk 2021 у Берліні, пише Кристина Макогон, Depo.ua.

Зазначається, що НАТО зможе це зробити в тому випадку, якщо Німеччина відмовиться від його розміщення на своїй території.