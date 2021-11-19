НАТО може розмістити ядерну зброю в Східній Європі
Північноатлантичний альянс планує розмістити ядерну зброю в країнах Східної Європи. Про це, з посиланням на заяву генсека НАТО Ієнса Столтенберга на конференції NATO Talk 2021 у Берліні, пише Кристина Макогон, Depo.ua.
Зазначається, що НАТО зможе це зробити в тому випадку, якщо Німеччина відмовиться від його розміщення на своїй території.
"Звичайно, Німеччина може вирішувати, чи має бути ядерне озброєння на її території, але альтернатива цьому – ядерна зброя в інших європейських країнах, у тому числі на схід від Німеччини", – пояснив Столтенберг.