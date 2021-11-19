Аліна Астровська вагітна від російського співака

32-річна Аліна Астровська вперше стане мамою. Співачка завагітніла від Антона Лаврентьєва, з яким одружилась у лютому цього року. Вона довго приховувала округлий животик, однак на відпочинку на Мальдівах засвітила нові форми, повідомляє 24 Канал.

Українська співачка Аліна Астровська, яка будує кар'єру та виступає в Росії, вагітна первістком. Днями вона з чоловіком Антоном Лаврентьєвим полетіла у романтичну відпустку на Мальдіви. На райському курорті дівчина не змогла приховувати фігуру й показала, як виглядає в купальнику.

"При надії," , – лаконічно підписала Аліна Астровська.