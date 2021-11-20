Команда студентів побудувала екодом на колесах

Команда студентів Solar Team з Ейндховенського технологічного університету представили Stella Vita - прототип автомобіля із фотоелектричними панелями на даху. Вони живлять як двигун, а й інші системи, повідомляє Обозреватель.

Ідея викликала живий інтерес представників Renault, які запросили талановитих ентузіастів до себе в гості у фірмовий Техноцентр.

Футуристичний автомобіль Stella Vita створений групою Solar Team із 22 студентів Ейндховенського технологічного університету. Він є демонстрацією можливостей у сфері розвитку нових видів екотранспорту. 3000-кілометровий пробіг із нідерландського Ейндховена до іспанської Тарифи лише на сонячній енергії дозволив довести життєздатність проєкту.

Футуристичний автомобіль Stella Vita створений групою Solar Team із 22 студентів. Джерело: Renault

Сонячні панелі Stella Vita встановлені на даху. Коли автомобіль знаходиться на стоянці, панелі можна розгорнути та збільшити їх площу до 17,5 м2. Цього достатньо, щоб не користуватися зарядними станціями, таким чином водій може рухатися куди завгодно, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Stella Vita розганяється до 120 км/год завдяки гарній аеродинаміці та масі 1700 кг. Літій-іонний акумулятор місткістю 60 кВтг забезпечує пробіг 600 км на одній зарядці, а якщо протягом поїздки світить сонце, ця цифра може збільшитися до 730 км. Проте на повну зарядку батарей за допомогою сонячних панелей на зупинці потрібно 2-3 дні. Тому в автомобілі є роз'єм для зарядки від стандартних терміналів.

У салоні є все необхідне для подорожей та відпочинку. Джерело: Renault

Під час зупинки дах Stella Vita підійматися, збільшуючи простір у салоні, а також розсуваються бічні крила, подвоюючи площа поверхні сонячних панелей. Бажаєте подивитись телевізор, приготувати їжу чи прийняти душ? Немає проблем. В автомобілі є кухня, ліжко, диван, душ і туалет — і всі вони живляться сонячною енергією. На екрані мультимедійної системи зображається витрата енергії в реальному часі, що дозволяє ефективніше керувати її використанням.

У студії дизайну в Техноцентрі студенти змогли детально познайомитися з концептами та шоу-карами Renault та Mobilize. Там вони обговорили майбутнє проєкт та труднощі, які доводиться долати при перетворенні прототипу на серійну модель.

Літій-іонний акумулятор місткістю 60 кВтг забезпечує пробіг 600 км на одній зарядці,. Джерело: Renault

Студенти Solar Team вважають, що Stella Vita – це перший експеримент у галузі транспорту на сонячній енергії, ринкове впровадження якого розпочнеться у 2030 році. Однак для масштабного розгортання будуть потрібні серйозні технологічні прориви в області фотоелектричних панелей та акумуляторів.