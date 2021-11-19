Директора підприємства НААН України затримано на хабарі в $50 тисяч

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали директора одного з Державних підприємств Національної академії аграрних наук України під час отримання 50 тисяч доларів хабаря. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, посадова особа вимагала від приватного підприємця хабаря за можливість змінити цільове призначення двох його земельних ділянок загальною площею 4 гектари під будівництво.

Директор обіцяв не створювати штучні перешкоди та видати підприємцю акт списання сховища сільськогосподарського призначення, яке знаходиться на балансі держпідприємства та розміщено на одній із цих ділянок.

Напередодні, 18 листопада, працівники ДБР затримали директора Державного підприємства після отримання ним 50 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання щодо нього запобіжного заходу та усунення з посади.

Попередня кваліфікація: здирство, яке завдало майнових збитків в особливо великих розмірах (ч.4 ст.189 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.