Де вже відкрилися наземні ігрові зали в Україні?

У яких населених пунктах України вже відбувся запуск гральних закладів? Як просувається легалізація наземних казино у 2021 році? 2020-го було нарешті ухвалено закон, який дозволив ігровим клубам з азартними іграми працювати офіційно, але тільки в готелях України.

На початку цього року навіть склалася парадоксальна ситуація, коли Комісія з регулювання азартних ігор (КРАЇЛ) почала видавати дозвільні документи заявникам без попередньої сертифікації ігрового обладнання. Фактично дозволи на ігрові автомати було видано пізніше. Спочатку виникали проблеми, пов'язані з ідентифікацією відвідувачів ігрових майданчиків, але їх оперативно вдалося вирішити. 2021 року поступово почали відкриватися казино у багатьох українських містах (зокрема, у Львові, Житомирі, Кривому Розі, Одесі). Але у власників казино ще залишається багато невирішених проблем, пов'язаних із рекламою своїх закладів, маркетинговим просуванням, веденням спеціального реєстру осіб, яким заборонено доступ до азартних ігор.

Ігрові зали казино довго чекали на легальне визнання. Серед перших гемблінг-операторів та інвесторів ліцензії отримало казино First Casino . Хоча плани розпочати свою діяльність у країні в нього були давно. Багато в чому переносу термінів сприяли пандемія коронавірусу та проблеми в українському законодавстві.

Перші результати легалізації казино: як це було на практиці і що вийшло?

Сам закон про дозвіл легальної роботи гральних закладів в Україні було прийнято рік тому, але перші ліцензії почали видавати лише на початку цього року. Держава всерйоз розраховувала на отримання 7 мільярдів гривень до бюджету від легалізації, але до осені вдалося зібрати лише 1 мільярд.

До того ж з великим побоюванням на український гемблінг-ринок поглядають іноземні інвестиційні компанії. Причини цього криються в:

великих фінансових ризиках, пов'язаних з вкладенням коштів і неможливістю надалі їх повернути хоча б частково;

бажанні спочатку спробувати онлайн-формат, а вже потім переходити до відкриття ігрових залів у готелях;

труднощах планування довгострокових інвестицій у країну з нестійкою політичною ситуацією, великими проблемами економіки;

великому податковому навантаженні.

На середину 2021 року не до кінця розв'язане питання щодо оподаткування. Якщо буде ухвалено новий закон, то вартість офіційних ліцензій кардинально впаде, що може надалі призвести до більшої активності інвесторів на українському гемблінг-ринку, появі нових казино.

Які переваги надає легалізація казино в Україні?

Завдяки легалізації казино буде забезпечено: