Польща закриває вантажне залізничне сполучення з Білоруссю

Польська сторона повідомила Білорусь про намір закрити вантажне залізничне сполучення в пункті пропуску "Кузьниція", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у Telegram Прикордонного комітету Білорусі.

"Держприкордонкомітетом Республіки Білорусь отримано офіційний лист від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення в залізничному пункті пропуску "Кузьниця" , — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що білоруська сторона у відповідь направила роз'яснення поточної ситуації поблизу автомобільного пункту пропуску "Брузгі" (з польського боку — "Кузьниця Білостоцька"). Крім того, Мінськ повідомив про готовність відновити роботу автодорожнього пункту пропуску "Брузгі".