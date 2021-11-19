Росія опустилася на четверте місце в рейтингу торгових партнерів України

За підсумками 9 місяців 2021 року частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів і послуг) склала 13,4% (13 941,4 млн доларів). За підсумками 2020 року його частка була 13,1%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Держстату, на другому місці Польща-8 052,6 млрд доларів з часткою 7,7%, на третьому Німеччина - 8 037,6 млрд доларів (7,7%).

На четвертому місці Росія - 7 351,2 млрд доларів (7,1%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою, а потім протягом двох років перебувала на другому місці.

Всього на країни ЄС припадає 43,5% зовнішнього обороту України.

Експорт товарів послуг з України за перші дев'ять місяців 2021 року склав 56 140,5 млн доларів, що на 32,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, імпорт зріс на 31,8% до 55 697,3 млн доларів.