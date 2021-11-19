Білорусь забрала всіх мігрантів з кордону в районі Кузьниці

Білорусь забрала всіх мігрантів з польського кордону в районі переходу в Кузьниці. Быльшу частину розмістили в логістичному центрі, інші вже повернулися на батьківщину, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

"Начальник прикордонної служби Білорусі у відповідь на лист польських прикордонників повідомив, що в районі переходу в Кузьниці більше немає небезпечних мігрантів, більшість з них було розміщено в логістичному центрі, а решта вилетіла додому увечері. Наші служби підтверджують це" , - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Польщі.