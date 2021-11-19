Подорожчання авто скасовується: оновлення техрегламентів відклали

Сьогодні, 19 листопада, запрацювали зміни, внесені до наказу Мінінфраструктури №521. Вони передбачають відстрочення набрання чинності деякими технічними регламентами щодо транспортних засобів на три роки, повідомляє UBR.

"Подорожчання авто не буде. Сьогодні набули чинності зміни до наказу №521 Мінінфраструктури, якими введення в Україні деяких технічних регламентів щодо транспортних засобів перенесено з 1 січня 2022 року на 2025 рік" , - зазначив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко .

За його словами, якби не ці зміни, було б заборонено імпорт авто без датчиків закриття ременів безпеки задніх пасажирів, датчиків світла, тощо. У результаті було б неможливо завозити машини з Японії, Кореї та США. Або ж потрібно було б переобладнання, що тягне за собою додаткові витрати.