Гороскоп на 20 листопада 2021: що завтра чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 року всім знакам Зодіаку радить зайнятися очищенням: сходити в лазню, зробити генеральне прибирання, зайнятися медитацією, проінспектувати свої відносини – і покінчити з токсичними тощо, повідомляє УНІАН.

При цьому важливо не впадати в крайнощі і тримати себе в руках.

Шістнадцятий місячний день і Місяць в знаку Близнюки відповідають за саморозвиток, творчість, прийняття важливих зважених рішень і підвищену товариськість.

Сьогодні потрібно:

залишатися спокійним;

зайнятися прибиранням і ревізією шаф і шафок;

спілкуватися і налагоджувати нові контакти.

Сьогодні не можна:

впадати в крайнощі;

піддаватися занепокоєнню через нібито нераціональну витрату свого часу - з високою ймовірністю, це почуття помилкове;

перевтомлюватися.

День відмінно підходить для відпочинку і медіативного вирішення питань, які людину давно турбують, але прийняти рішення щодо яких та ніяк не наважувалася. Саме час ще раз порадитися з досвідченим другом або знайомим – і остаточно визначитися.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Овен

Головне сьогодні - не критикувати оточуючих. І не зациклюватися на внутрішніх метаннях. Періоди роздумів варто чергувати (а, якщо є змога, краще поєднувати) з практичними заняттями: наприклад, подумати про життя можна під натирання сімейного срібла. Тоді ввечері представників знака не наздожене почуття провини за безцільно прожитий день.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Телець

Сьогодні Телець ризикує зіткнутися з фінансовими труднощами. Але важливо не влаштовувати з цього приводу істерик і скандалів із ріднею або партнерами. Грошей подібна лінія поведінки не додасть - а ось потрібні зв'язки ризикує порушити. Тому проводимо аудит і просто спокійно робимо висновки.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Близнюки

Сьогодні в представниках знака може прокинутися диктатор і зазнайка. Їм варто зменшити своє занудство, якщо вони не хочуть нарватися на жорстку відповідь. А головне - скандал може зірвати ту важливу справу, заради якої спочатку все і затівалося. Тому представникам знака варто заздалегідь вирішити, що їм важливіше – відстояти свою правоту чи доробити справу.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Рак

Сьогоднішній день варто присвятити собі. Якщо не вистачає грошей на якийсь дорогий подарунок собі, коханій (похід у спа-салон або на масаж, наприклад) – то варто хоча б поніжитися у ванній із піною й ефірними маслами під улюблену музику.

А справи (особливо якщо це чужі справи, куди вас намагаються втягнути) варто сміливо відкласти куди подалі.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Лев

Сьогодні важливо дотримуватися помірності. Особливо це стосується раціону: надмірності в їжі загрожують обернутися для Лева проблемами зі здоров'ям – не смертельними, але неприємними. Помірність варто проявити і в фінансових витратах.

Ключ до успіху в справах - креативний підхід. І ось тут можна бути і сміливішим.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Діва

Сьогодні представників знака може підвести їхній рішучий настрій. Вони захочуть розібратися з накопиченими справами - і це добре. В процесі вони можуть влаштувати ще й розбірки з друзями або ріднею – і ось це вже погано.

Краще просто акуратно і методично розгребти завали в шафі, а ось з'ясування відносин краще відкласти.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Терези

Сьогодні важливо тримати язик за зубами. Невчасно сказана фраза ризикує обернутися величезним скандалом.

Відтак краще мовчки переймати чужий досвід і набиратися незвичайних (незвичних навіть) вражень.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Скорпіон

Сьогодні представники знака будуть особливо образливими - іноді реально на порожньому місці. Особливо загостриться "почуття власної гідності" в другій половині дня. Тому всі важливі переговори та інше спілкування потрібно постаратися встигнути провести в першій половині дня.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Стрілець

Ось кому не варто сьогодні приймати доленосних рішень, так це Стрільцеві. Саме їм сьогодні краще думати - ніж діяти. Або, як мінімум, гарненько думати - перш ніж діяти.

Розлучатися зі звичними речами або обстановкою представникам знака сьогодні особливо складно – але викидати мотлох (тим більше якщо це збіглося з переїздом) потрібно рішуче.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Козеріг

Сьогодні варто бути делікатнішим у спілкуванні з близькими. І більш розкутим - зі своїм любовним партнером. І друзі, і коханий таку тактику оцінять.

Ділові переговори краще проводити в першій половині дня.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Водолій

Представників знака сьогодні тягне на спілкування - але день пройде плідніше і продуктивніше, якщо провести його максимально усамітнено. Втім, особливих планів будувати не варто: ймовірно, доведеться швидко пристосовуватися під несподівані обставини.

Гороскоп на 20 листопада 2021: Риби

А ось Рибам не завадить детальне планування. Причому зайнятися підготовкою плану краще ще з вечора п'ятниці. Добре б включити в ці плани прибирання: чистота навколо підніме представникам знака настрій і налаштує на потрібний лад.

Читайте також: