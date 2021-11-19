Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку зріс настільки, що Національному банку довелося провести дві масовані інтервенції з продажу валюти.

За інформацією порталу «Курс України»﻿, сьогодні з великими покупками валюти вийшли підприємства «зеленої енергетики», які вже майже тиждень створюють підвищений попит на ринку. Незважаючи на досить пристойну пропозицію валюти від експортерів, які продавали її під сплату податків за 3 квартал, її виявилося недостатньо, щоб задовольнити всіх бажаючих. До того ж до реальних покупців приєдналися спекулянти, які грають «в дві сторони» (спочатку купують валюту, а потім продають її). Попит був настільки великий, що Національний банк змушений був втрутитися. Спочатку регулятор виставив на продаж 100 млн. доларів за ціною 26,59 гривень, а після того, як їх купили, - ще 200 млн. доларів за ціною 26,60 гривень. Повторний вихід Нацбанку подіяв: зростання зупинилося.

Закрили торги п'ятниці на 7,5 копійок на купівлі та на 6,5 копійок на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,48/26,58 (купівля/продаж).

Сьогодні торги відкрилися ширше, ніж попередніми днями: спред на відкритті склав 10 копійок. Перші дві угоди за ціною 26,50 гривні пройшли о 9:41. На старті кількість покупців не сильно перевищувала кількість продавців, тож спочатку ті навіть пішли на поступки: цінник на продаж до 10-ї ранку опустився до 26,512 гривень. Але тривало це недовго: після 10 ранку кількість охочих купити почала зростати на очах. А потім почали зростати і котирування. Вже о 10:40 вони піднялися до 26,59 грн. на купівлі та 26,62 грн. на продажу. Національний банк зреагував майже миттєво: об 11-й ранку регулятор з'явився з першим за сьогодні ордером на суму 100 млн доларів за ціною 26,59 гривень. Його вихід стимулював продавців, що вичікували, до більш активних продажів. В обід, коли охочих продавати не лишилося, покупці почали брати валюту безпосередньо у Нацбанку. 100 мільйонів вистачило до 14.40. Потім Нацбанк пішов, але о 15.00 з'явився повторно, цього разу вже з ордером на 200 мільйонів і ціною 26,60 гривень. Другий вихід регулятора подіяв на спекулянтів протверезно: зростання припинилося, і котирування почали повільно знижуватися.

Котирування закриття – 26,56526,585 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 95,7 млн. порівняно з четвергом і склав 338,1 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,5482 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,5482 гривень. Офіційний курс долара на 22 листопад а встановлено на позначці 26,5694 гривні за долар, зростання на 12,67 копійок.

а встановлено на позначці 26,5694 гривні за долар, зростання на 12,67 копійок. Офіційний курс євро на 22 листопада встановлено на позначці 29,9796 гривень за євро, зростання на 1,08 копійки.

встановлено на позначці 29,9796 гривень за євро, зростання на 1,08 копійки. Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні виріс на 5 копійок: зранку його продавали по 26,55-26,57 гривень, а вже до обіду цінник зріс до 26,60-26,62 гривень. До вечора ціна залишилася на тому самому рівні.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1306 долара. Після вчорашньої корекції євро в п'ятницю знову подався вниз і встановив новий річний мінімум - 1,1250 долара - після повідомлення про те, що Австрія знову вводить повну ізоляцію від Covid і робить обов'язкову вакцинацію з лютого. Готівковий євро в першій половині дня подешевшав на 7 копійок: зранку його продавали у столиці по 30,17-30,19 гривень, а до обідньої перерви – вже по 30,10-30,12 гривень. Надвечір ціна євровалюти опустилася до 30,07-30,10 гривень.

Російський рубль продовжує лихоманити. Сьогодні до обіду він вкотре зміцнився до 72,70 рублів за долар, а вже до 15:00 за Києвом втратив ціну рубль на доларі. Станом на 17:00 він торгується у діапазоні 73,45-73,55 рубля за долар. У столиці ціна рубля не змінюється вже тиждень: сьогодні, як і попередніми днями, його продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.